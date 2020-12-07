Müge Anlı canlı izle 7 Aralık Pazartesi!

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. İşte 7 Aralık Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Mustafa Özbay'ın ağabeyi Mehmet Özbay, ''Mustafa'nın çok sıkılıp bunaldığını telefonumu bıraksam da başımı alıp gitsem'' dediğini söyledi. Müge Anlı aslında kardeşler arasında miras sorunu olduğunu Trabzon'da olan kardeşlerini araba satışından hiç para ödenmediğini hatırlattı. Isparta'dan bağlanan kardeşler, ilk etapta kardeşinin onların yanına gittiğini çünkü kardeşinin kendi yanında onlarla konuştuğunu hala o bayanlarla olduğunu düşündüğünü ifade etti. Mustafa Özbay'a iki ay önce ölen babasından miras kalmıştı. Parası için ortadan mı kaldırıldı? Yeğeni Cuma günü amcasının evinin oradan geçti mi? Mustafa Özbay'ın ailesi geçmişte tartışma yaşadığı yeğenlerden şüpheleniyor. Evdeki battaniye ile ayakkabısının teki de kaybolan Mustafa Özbay evinden zorla mı götürüldü? Kerem Durur'un nereden ve nasıl kaybolduğunu farklı şekillerde anlatan Resime Dönmez, o gün 7 çocuğunun babasını görenler olduğunu iddia etmişti. Kooperatif çalışanları konuştu. Kendilerinin böyle bir olaya şahitlik etmediğini söyleyen çalışanlar, ''biz görmedik bir duyan olsaydı bize söylerdi'' dediler.