AZERBAYCAN'IN Karabağ'da elde ettiği tarihi zaferin yankıları sürü-yor. Azerbaycan ile Ermenistan ara-sında imzalanan anlaşmada kurulması öngörülen Nahçıvan koridoru kap-samında Azerbaycan'ın karadan böl-geye bağlantı kurması, Türkiye'nin doğusundaki kentlerde yaşayanları da umutlandırdı. Bakü-Tiflis-Kars güzer-gahına güçlü destek oluşturarak, tari-hi İpek Yolu'nun canlanmasına çok önemli katkı sağlayacak olan kori-dor, bölgeye yönelik iş yapan isimle-ri sevindirdi. İş dünyası açılacak olan koridoru 'büyük avantaj' olarak nite-lendirirken, bölgeye yönelik dış tica-retin 3-4 kat artması öngörülüyor.NAHÇIVAN koridorunun ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler bakımın-dan yeni bir devrin kapısı olacağını kay-deden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, koridorun Bakü-Tiflis-Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak tarihi İpek Yolu'nun canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK
TÜRKİYE'NİN Türk devletleriyle bugüne kadar kurduğu bütün girişim-lerin yeni bir anlam kazanacağını söy-leyen iş insanları, "Bu durum siya-si avantajların yanında tamamen sınır olduğumuz bu büyük coğrafyayla eko-nomik faaliyetlere ve ticari iş birlik-lerinde de büyük bir canlanma yaşa-nacağı" görüşünde birleşti. Zira bu koridor Orta Asya'dan Hazar üzerin-den direkt Türkiye'ye ulaşımı açarak Türk dünyasının haritada da bütün-leşmesini sağlayacak ve bu durum gerek jeopolitik ve gerekse ekonomik anlamda ülkemiz ve bölge açısından birçok avantajı içinde barındıran yeni bir dönemi başlatacaktır.
Nahçıvan koridoru ticarete yön verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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