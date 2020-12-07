Nahçıvan koridoru ticarete yön verecek

AZERBAYCAN'IN Karabağ'da elde ettiği tarihi zaferin yankıları sürü-yor. Azerbaycan ile Ermenistan ara-sında imzalanan anlaşmada kurulması öngörülen Nahçıvan koridoru kap-samında Azerbaycan'ın karadan böl-geye bağlantı kurması, Türkiye'nin doğusundaki kentlerde yaşayanları da umutlandırdı. Bakü-Tiflis-Kars güzer-gahına güçlü destek oluşturarak, tari-hi İpek Yolu'nun canlanmasına çok önemli katkı sağlayacak olan kori-dor, bölgeye yönelik iş yapan isimle-ri sevindirdi. İş dünyası açılacak olan koridoru 'büyük avantaj' olarak nite-lendirirken, bölgeye yönelik dış tica-retin 3-4 kat artması öngörülüyor.NAHÇIVAN koridorunun ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler bakımın-dan yeni bir devrin kapısı olacağını kay-deden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, koridorun Bakü-Tiflis-Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak tarihi İpek Yolu'nun canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

TÜRKİYE'NİN Türk devletleriyle bugüne kadar kurduğu bütün girişim-lerin yeni bir anlam kazanacağını söy-leyen iş insanları, "Bu durum siya-si avantajların yanında tamamen sınır olduğumuz bu büyük coğrafyayla eko-nomik faaliyetlere ve ticari iş birlik-lerinde de büyük bir canlanma yaşa-nacağı" görüşünde birleşti. Zira bu koridor Orta Asya'dan Hazar üzerin-den direkt Türkiye'ye ulaşımı açarak Türk dünyasının haritada da bütün-leşmesini sağlayacak ve bu durum gerek jeopolitik ve gerekse ekonomik anlamda ülkemiz ve bölge açısından birçok avantajı içinde barındıran yeni bir dönemi başlatacaktır.