Soyer’den belediyenin kiracılarına destek geldi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsle mücadele kapsamındaki önlemler nedeniyle sıkıntı yaşayan belediye mülklerindeki kiracı esnafa nefes aldıracak bir uygulama kararı aldı. Başkan Soyer, isteyenlerin 3 aylık kiralarını erteleyebileceklerini duyurdu. Soyer, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye isteyen kiracılarımızın 2020 Aralık ile 2021 Ocak ve Şubat ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız" diye konuştu.