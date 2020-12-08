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6 arkadaşın yolculuğu 40 bine patladı

6 arkadaşın Bursa yolculuğu 40 bine patladı
Giriş Tarihi: 8.12.2020

ESKİŞEHİR'DEN Bursa'ya giden ve sokak kısıtlamasını son dakikalarda ihlal ederek otomobille gezen 6 arkadaş, 250 km sonra kontrol noktasında polise yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal mesafe kuralını ihlal eden 6 kişiye toplam 40 bin lira ceza kesildi. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine şüpheliler, gözaltına alındı. Olay, saat 04.45'te Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir'den Bursa'ya 06 LID 80 plakalı otomobille gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü A.T. ve 5 arkadaşı, Bursa- Ankara yolu Duaçınarı mevkiindeki durduruldu. İzin belgesi olmayan sürücü A.T. ile 5 kişi araçtan indirildi. Yapılan aramalarda otomobilde uyuşturucu madde, beyzbol sopası, bıçak ve uyuşturucu madde aparatları ele geçirildi.

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