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82 yaşındaki ‘judocu nine’ Kovid’e yenildi

82 yaşındaki ‘judocu nine’ Kovid’e yenildi
Giriş Tarihi: 8.12.2020

ADANA'DA 80 yaşında judoya başlayan ve 'judocu nine' olarak tanınan Ayten Alataş (82), korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Yüreğir ilçesinde oturan Ayten Alataş, judo yapan torunu Ayşe Begüm Türk'ü 2 yıl önce spor salonuna götürüp getirirken bu spora merak saldı. 80'inde judo antrenmanlarına katılan Alataş, 2 yıl eğitim aldı. Şalvarının üzerine giydiği judo kıyafetiyle tanınan Alataş, koronaya yakalandı. Alataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etti, cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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