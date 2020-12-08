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Haberler Yaşam Çin aşısı ne kadar etkili? Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı

aşısı ne kadar etkili? Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı

firması PT tarafından yapılan açıklamada, tarafından koronavirüse karşı geliştirilen korona virüs aşı adayının yüzde 97 etkinlik gösterdiğini duyurdu.

Çin aşısı ne kadar etkili? Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı

İHA

08.12.2020, 12:13

Endonezya firması, Çin tarafından geliştirilen korona virüs aşısı Sinovac'ın ara sonuçlarda yüzde 97 etkinlik gösterdiğini duyurdu. Bio Farma Sözcüsü Iwan Setiawan, "Klinik araştırma ekibimiz, bir ay içinde elde edilen ara veriler aşı adayının yüzde 97 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu" dedi.

Endonezya'nın devlet şirketi Bio Farma'nın Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Telef ise etkinlik oranının bir aylık bir klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

Erciyes Üniversitesinde yerli aşıda faz-2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı

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