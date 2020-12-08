Hendek ateşi hastalığı nedir? Hendek ateşi hastalığı belirtileri nelerdir?

En son 1918 yılında görülen hendek ateşi hastalığı, üzerinden 100 yıl geçmesinin ardından Kanada'da rastlandı. Kanadalı doktorlar, adı açıklanmayan 48 yaşındaki evsiz adamın yoğun göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvurduğunu ve hastalık nedeniyle kalp sorunları yaşadığını ifade etti. Ekip ayrıca, hastanın derisinde bit ısırıklarına dair izler, akciğer damarlarında tıkanma ve kalp kapakçıklarında iltihaplanma görüldüğünü söyledi.

Kalbindeki hasar nedeniyle ameliyat edilen adamın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca söz konusu adamın bir bakımevine yerleştirildiğini belirten uzmanlar, ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından geçen 6 ay süre içinde 3 evsiz de daha hendek ateşine rastlanıldığını aktardı. Uzmanlar, söz konusu kişilerden birinin hendek ateşi nedeniyle beyin kanaması geçirerek felç olduğunu söyledi.

HENDEK ATEŞİ HASTALIĞI NEDİR?

Vücut bitlerinin dışkısında bulunan bartonalla quintana bakterisinden kaynaklanan hastalık nedeniyle Birinci Dünya Savaşı'nda bulunan binlerce asker enfekte olmuştu.

HENDEK ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kötü hijyen koşulları nedeniyle ortaya çıkan hendek ateşinin belirtileri arasında yaygın olarak beş gün boyunca kesintisiz devam eden 40 derece ateş, bacak ağrısı, göğüste kızarıklık, baş ağrısı ve baş dönmesi görülüyor.