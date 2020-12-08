Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın isse genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14
İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 16
Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12
İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? 8 Aralık Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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