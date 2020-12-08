Türkiye’den İran’a online ‘kız isteme’

Pandemi tedbirleri kapsamında pek çok ülkede kısıtlamalar yaşanırken, İzmirli Yalçıntuğ ailesi de İranlı Afşar ailesini görüntülü arayarak 'kız istedi'. Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde yaşayan kuyumcu Kamil Yalçıntuğ (40) ve Ege Üniversitesi doktora öğrencisi İranlı Şehrazad Afşar (31), Yalçıntuğ Ailesi'nin evinde görüntülü olarak Afşar ailesini aradı. Yalçıntuğ ailesinin aile dostu Hüdai Özgün, İranlı Şehrazad Afşar'ı baba Muhammed Reza Afşar ve anne Fariba Afşar'dan Kamil Yalçıntuğ'a istedi. Müstakbel gelinin ailesi, çiftin evlenmesine razı gelirken, Kamil Yalçıntuğ'un annesi Fergün Yalçıntuğ, "Gözünüz arkada kalmasın, onu kendi kızımız gibi göreceğiz" dedi. Aile büyükleri çiftin nişan kurdelesini kesti; damat, müstakbel gelinin elinden kahvesini içti. İranlı aile, tüm yaşananları görüntülü olarak izledi.