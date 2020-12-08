Yakın temaslının karantinası 10 güne indi

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü tedbirlerine ilişkin yayımladığı yeni kılavuzda, karantina süresi ve kısıtlamalarla ilgili kuralları güncelledi. İşte halkın kafasındaki tüm sorulara yanıt veren kılavuzda getirilen yenilikler:

KARANTİNADA DEĞİŞİKLİK

Yakın temaslılar 10 gün karantinada kalır. Bu süreçte herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın 10. günün sonunda biter. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. Testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır ve çalışanların 8'inci günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda uygulanmaz.

GEL-AL VE PAKET SERVİS

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gelal ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Tatlıcı ve pastaneler de bu hükme bağlıdır.

OTEL REZERVASYONU VARSA

Otel rezervasyonu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebilecek. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıcı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içinde rezervasyonu olduğunu belgelemek kaydıyla izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebilecek.

İLAÇLAMA FAALİYETLERİ

Yaptıkları iş gereği işyerlerinin kapalı olması gereken ama zaman içinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar; bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.



EVCIL HAYVAN SATANLAR MUAF

EVCİL hayvan satışı yapan işyerlerinin sahipleri ve çalışanları, işyerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında işyerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile işyeri arasındaki güzergah ile sınırlıdır. Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu işyerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslemelerinin yapılması mümkün olup ticari faaliyetlerde bulunulması mümkün değildir.



TÜM HAVUZLAR KAPANIYOR

YÜZME havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler ve işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karara kadar kapalı olması gerekmektedir.



GENÇLERIN YOLCULUK SARTLARI

AİLELERİNİN yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilir. 'Zorunlu Durumların' varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi alarak ve sadece toplu ulaşım aracı kullanarak şehirlerarası seyahat edebilir. Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar, yanlarında ebeveynlerinin bulunması şartıyla, herhangi bir belge aranmaksızın şehir al saatle- içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek