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Haberler Yaşam Ayasofya Camii’ne hat tablosu bağışladı

’ne hat tablosu bağışladı

Ayasofya Camii’ne hat tablosu bağışladı
Giriş Tarihi: 9.12.2020

86 yıl sonra müzeden camiye çevrilen Ayasofya'ya, Başkan Erdoğan'dan anlamlı bir hediye geldi. Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat tablosu bağışladı. Al-i İmran Suresi 159. ve 160. ayetlerin yazılı olduğu hattat Mehmet Özçay tarafından siyah zemin üzerine zerendüd tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki tablo, cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi. Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı tablonun en altında Arapça, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir" ifadesi bulunuyor.

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