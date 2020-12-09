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Bir tuhaf kumarhane

Kağıthane polisi, yasağa rağmen bir kıraathanenin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. Harekete geçen mobil park polisi, öğle saatlerinde tuhafiyeci görünümlü işyerine baskın düzenledi

Bir tuhaf kumarhane
Giriş Tarihi: 9.12.2020

Ekipler içeri girdiğinde arka tarafta kıraathane olduğunu tespit etti. Kağıt oynayan 4 kişi ile işletme sahibi Enver D'ye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Ayrıca işletmede bir de kumar makinesi ele geçirildi. Makineye el koyan polis, işyeri Sahibi Enver D'yi gözaltına aldı ve işyeri de mühürlendi.



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