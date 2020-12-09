Ekipler içeri girdiğinde arka tarafta kıraathane olduğunu tespit etti. Kağıt oynayan 4 kişi ile işletme sahibi Enver D'ye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Ayrıca işletmede bir de kumar makinesi ele geçirildi. Makineye el koyan polis, işyeri Sahibi Enver D'yi gözaltına aldı ve işyeri de mühürlendi.
Bir tuhaf kumarhane haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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