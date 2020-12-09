Bir tuhaf kumarhane

Ekipler içeri girdiğinde arka tarafta kıraathane olduğunu tespit etti. Kağıt oynayan 4 kişi ile işletme sahibi Enver D'ye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Ayrıca işletmede bir de kumar makinesi ele geçirildi. Makineye el koyan polis, işyeri Sahibi Enver D'yi gözaltına aldı ve işyeri de mühürlendi.





