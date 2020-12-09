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Müdürünü öldüren liselilere 22’şer yıl ceza

Müdürünü öldüren liselilere 22’şer yıl ceza
Giriş Tarihi: 9.12.2020

İZMİR Ödemiş'te okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan C.A. ve Y.P. beraat ederken, tutuklu sanıklar U.Y. ve İ.P. 'kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme' suçundan yaşları cinayeti işlediklerinde 18'den küçük olduğu için 3'te 1 oranında azalma yapılarak 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün ceza alan U.Y'nin babası B.Y. de suça yardım etmekten toplam 20 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

SEVAL KONURALP

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