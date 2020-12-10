10 liraya götürmeyince taksiyi çalıp kendi evine gitti

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde cebindeki 10 lirayla eve gitmek isteyen Ünal U, taksicilerden olumsuz yanıt alınca anahtarı üzerinde olan bir taksiyi çaldı. Taksi durağındaki şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. İş yerlerinin kapalı olmasından dolayı güvenlik kameralarına ulaşamayan polis ekipleri, sabah saatlerinde tekrar olay yerine geldi. Bir marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, Ünal U'yu tespit ederek kısa sürede yakaladı.

'TAKSİMETRE AÇMADIM'

POLİSLER, kamera kayıtlarını incelerken taksiyi çalan Ünal U'ya da görüntüleri izletti. Polis "Neden taksiyi çaldın" diye sorunca Ünal U, "10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm. Ama taksimetreyi açmadım" yanıtını verdi.