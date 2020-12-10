16 yaşındaki genç ağabey katili oldu

İSTANBUL Esenyurt'ta günübirlik kiralanan bir apartman dairesine önce Serkan G. (22) ve sevgilisi I.Y. geldi. Bir süre sonra eve Serkan G'nin kardeşi Davut G. (16) ve amcaoğulları Metin A. da geldi. Kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, Davut G. yanında bulunan tabanca ile ağabeyine bir el ateş etti. I.G'nin verdiği ifade sonucu Davut G. tutuklandı.