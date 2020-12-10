İSTANBUL Esenyurt'ta günübirlik kiralanan bir apartman dairesine önce Serkan G. (22) ve sevgilisi I.Y. geldi. Bir süre sonra eve Serkan G'nin kardeşi Davut G. (16) ve amcaoğulları Metin A. da geldi. Kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, Davut G. yanında bulunan tabanca ile ağabeyine bir el ateş etti. I.G'nin verdiği ifade sonucu Davut G. tutuklandı.
16 yaşındaki genç ağabey katili oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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