Atatürk şehri Samsun

Samsun'un tarihi, antik dönemdeki İyonyalılar'a kadar dayanır ve şehrin ilk ismi Amisos'tur. Bu isim Selçuklular'ın şehri fethettiği döneme kadar kullanılmıştır. Her yıl binlerce turist çeken ve 'Atatürk Şehri' olarak da bilinen Samsun, 17 ilçeye sahiptir. Samsun'u ne zaman ziyaret etmek isteyeceğiniz, tatil planlarınız ve önceliklerinizle bağlı olacaktır. Eğer kayak yapmak, kaplıcalara gitmek veya adeta kartpostal resimlerini andıran manzaraların tadını çıkarmak istiyorsanız kış aylarını tercih edebilirsiniz. Fakat tercihiniz plajlarda güneşlenmek, dağların veya yaylaların keyfini çıkartmak ise yaz aylarında ziyaret etmek daha uygun olacaktır. Ayrıca Samsun'un eşsiz güzelliklerini görmek için en az 3-4 günlük bir plan yapmalısınız.

AMAZON KADINI

Kentte ismini Temiskira'da yaşadıkları düşünülen Amazonlar'dan alan yapay bir ada da bulunuyor. Adada Amazon heykeli, Amazon kanalı, suni kayak pisti, balık restoranları ve piknik sahaları yer almaktadır. Ayrıca balmumu heykellerinin olduğu bir Amazon köyü oluşturulmuştur.



BATIDAKİ AMİSOS TEPESİ

GEÇMİŞİ M.Ö. 3. yüzyıla uzanan ve 1995 yılında keşfedilen tepe, şehrin batı yönündeki girişinde yer alıyor. Kısa bir teleferik yolculuğunun ardından ulaşabileceğiniz Amisos Tepesi, Helenistik Dönemde yaşadığı tahmin edilen ve Pontus Krallığı'nın üst düzey yönetici ailelerinden birine ait 2 tümülüse ev sahipliği yapıyor. Geçmiş dönemlerde Baruthane Tepesi olarak adlandırılan ve 2008'de yapılan çalışmalarla turizme kazandırılan Amisos Tepesi'nde bulunan eserleri Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde görebilirsiniz.





NE YENİR?

● Mısırlı Fasulye Çorbası ● Ispanak Çorbası ● Haluçka ● Bafra Pidesi ● Terme Pidesi ● Baklalı Sarma ● Kaz Pilavı ● Fasulye Turşu Kavurması ● Katık Sündürmesi ● Büryan ● Kağıtta Hamsi ● Katıklı Ekmek ● Karmaç ● Kıvratma ● Nokul ● Kocakarı Gerdanı Tatlısı ● Fırında Kabak Tatlısı



KENTIN SIMGESI ONUR ANITI

ŞEHRİN simgesi haline gelen Atatürk Anıtı, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yer olan Atatürk Parkı içerisine yapılmıştır. Anıtın etrafında milli mücadele ruhunu yansıtan figürler bulunmaktadır. Anıtı Samsun halkı kendi arasında para toplayarak Avusturalyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırmıştır. 1928 yılında Viyana'da başlayan heykelin yapım süreci 1931 yılında sonlanmış ve heykel kaidesine 29 Ekim 1931 tarihinde dikilmiştir. 15 Ocak 1932 tarihinde anıtın resmî açılışı yapılarak cumhuriyet tarihinin on üçüncü anıtı, Heinrich Krippel'in ise Türkiye'deki dördüncü anıt çalışması olmuştur.





FAZIL AHMET PASA MEDRESESİ

1661 yılından bugüne kadar ayakta kalmayı başaran Fazıl Ahmet Paşa Medresesi, Samsun gezisinde görülmesi gereken en güzel yerlerden biri. Medrese, Vezirköprü ilçesinde yer almaktadır. Yapımcısının adını taşıyan medresenin mimarisi bir hayli dikkat çekici olmakla birlikte bir bütün olarak adeta tarih kokuyor. Günümüzde halk kütüphanesi olarak hizmet veren Fazıl Ahmet Paşa Medresesi'nin içerisinde çok sayıda Farsça ve Arapça el yazması kitaplar bulunmakta.



MATER DOLOROSA KATOLIK KILISESI

nMATER Dolorosa Kili-sesi, 1845 yılında Gür-cistan'dan göç eden İtal-yan asıllı 8 rahip ve Katolik vatandaşların yaşamasın-dan dolayı V. Murat tara-fından inşa ettirilmiştir. O zamanlarda Samsun'un nüfusunun %30'u Hristiyan-dı. Bu nedenle Hristiyanların yaşadığı bölgeye 1885 yılın-da bir kilise yaptırılmıştır.