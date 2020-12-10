Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

ZÜLEYHA, KEREM ALİ VE MÜJGAN'I KURTARABİLECEK Mİ?

Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner! Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir! Kerem Ali bir tarafta, Müjgan bir tarafta akıntı ile mücadele ederken, Züleyha yaptığı iyiliğe bin pişman, iki hayatın kaderi ellerinde ne yapacağını şaşırır! O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur! Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır!

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