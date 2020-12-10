  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

izle

ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölümüne "Bir daha hiç ayrılmayacağız..." sözü damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

10.12.2020, 19:46

ZÜLEYHA, KEREM ALİ VE MÜJGAN'I KURTARABİLECEK Mİ?

Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner! Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir! Kerem Ali bir tarafta, Müjgan bir tarafta akıntı ile mücadele ederken, Züleyha yaptığı iyiliğe bin pişman, iki hayatın kaderi ellerinde ne yapacağını şaşırır! O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur! Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 76. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA