Bunun adı vahşet!

Konya'da bir sokak köpeğinin yeni doğurduğu 10 yavrunun bulunduğu kulübe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesindeki hayvanseverler Aslım Caddesi üzerinde bulunan boş araziye hamile köpek için kulübe yaptı. Geçen pazartesi günü köpeklere yiyecek getiren hayvansever Fadim Göbel, kulübenin yakıldığını fark etti. Hemen kulübeyi kontrol eden Göbel, doğum yapan köpeğin 10 yavrusundan 9'unun yanarak öldüğünü gördü.

'İNSANLIĞA NASIL SIĞAR'

10 yılı aşkın süredir bölgedeki hayvanları beslediğini anlatan Göbel, "Kulübeyi yakmışlar. 10 bebekten bir tanesi kurtuldu. Ben bu olayın kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu nasıl vicdan? Nasıl merhamet? Bu nasıl bir insanlığa sığar?" sözleriyle tepki gösterdi.