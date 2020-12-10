Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde yarın camilerde kılınacak Cuma namazı sonrasında kuraklığa karşı 'yağmur duası' yapılacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. Ayrıca okunacak hutbelerde 'su hayattır' teması işlenecek.
Cuma namazı sonrası camilerde 'yağmur duası' edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.