  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Cuma namazı sonrası camilerde 'yağmur duası' edilecek

Cuma namazı sonrası camilerde '' edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yapılacak.

Cuma namazı sonrası camilerde 'yağmur duası' edilecek

10.12.2020, 18:38

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde yarın camilerde kılınacak Cuma namazı sonrasında kuraklığa karşı 'yağmur duası' yapılacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. Ayrıca okunacak hutbelerde 'su hayattır' teması işlenecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cuma namazı sonrası camilerde 'yağmur duası' edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA