Şehitlere hakaret mahkemeye takıldı

15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, şehitlere "it" diyen CHP eski milletvekili Ömer Süha Aldan'a 1 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Davayı haklı bulan mahkeme Aldan'ın, şehit babasına manevi tazminat olarak 1 kuruş ödemesine hükmetti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle darbecilerin kurşunladığı yaralıları taşıyan ve FETÖ'cü hainlere direnen Yılmaz Ercan, o gece köprüde kaydedilen MOBESE kayıtlarında, tankların üzerine motosikletini sürerken görüntülenmişti. Darbeciler motosikleti üzerinde vurulan Ercan'ı hastaneye götürmek isteyen sivilleri de kurşunlamıştı.