Son dakika: Sağlık Bakanı Koca toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

"ARTIŞ HIZINDA AZALMA DEVAM EDİYOR"

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim." dedi.

TEST SAYISI 20 MİLYONA ULAŞTI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" dedi.