100 milyon dolarlık köşke ihtiyati tedbir

SABANCI ailesinin fertlerinden Sevgi Sabancı, ailesi tarafından yasal mirasçılığından doğan haklarının yıllardır verilmemesi üzerine dava açtı. Emirgan'da bulunan ve asgari değeri 100 milyon dolar olan Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı alındı. Sevgi Sabancının avukat vekillerinin sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı'nın, ailenin bir ferdi olarak Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı vurgulandı.

TÜM DAVALARI AÇMA KARARI ALDI

SEVGİ Sabancı'nın haklarını gasp ettiklerini düşündüğü başta ablası Güler Sabancı olmak üzere aile bireylerine çok kızgın olduğu, miras hakları için Sabancı Holding'e ve finans grubuna dönük tüm miras hukuku davalarını açma kararını aldığı, hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.