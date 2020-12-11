Avokado hırsızı!

ANTALYA'DA birçok bahçeden piyasa değeri 260 bin TL olduğu belirtilen 40 bin avokado çaldığı iddia edilen Oğuzhan K. (33), yakalandı. Jandarma, Alanya Demirtaş Mahallesi'nde bulunan H.Y'ye ait bahçeden avokado çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma bahçede pusu kurdu. Gelen Oğuzhan K. avokado toplarken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Oğuzhan K'nin topladığı çuval içerisindeki 160 avokadoya da el konuldu. Yapılan araştırmada, Oğuzhan K'nin farklı zamanlarda bahçelerden; tanesi 6.5 liradan satılan ve piyasa değeri 260 bin TL olan 40 bin avokado çaldığı tespit edildi.