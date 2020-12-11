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‘Beni dualar yaşattı’

'da korona virüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör , sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

‘Beni dualar yaşattı’
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Özel bir hastanede gördüğü tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarılak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.

'YAŞAMA TUTUNDUM'
MASKE, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

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