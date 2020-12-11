Eski hakem Türe hayatını kaybetti

ESKİ FIFA kokartlı hakem İhsan Türe korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadesine yer verildi. Türe'nin cenazesi alınan tedbirler kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verildi.