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Haberler Yaşam MHP’li Alptekin koronadan öldü

’li Alptekin koronadan öldü

MHP’li Alptekin koronadan öldü
Giriş Tarihi: 11.12.2020

MHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi Kamuran Alptekin (63), korona virüse yenik düştü. MHP Salihli İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkücü hareketin neferlerinden yönetim kurulu üyemiz, Salihli sanayisinin sevilen esnaflarından, abimiz, kardeşimiz verildi.

EMRE SAÇLI

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