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Prof. Dr. Koyuncu virüse yenik düştü

Prof. Dr. Koyuncu virüse yenik düştü
Giriş Tarihi: 11.12.2020

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Durumu kötüye gidince plazma tedavisi uygulanan Prof. Dr. Koyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

UYARMIŞTI
HASTALIĞA karşı mücadele ederken meslektaşları aracılığıyla mesaj gönderen Koyuncu, uyarılarda bulunmuştu. Prof. Koyuncu, "Dualarınızı eksik etmeyin yeter. Covid-19 şakaya alınacak gibi değil. Boşlukta bulunduğunuz anda sinsi yüzünü ortaya koyarak sizi pençesine alıveriyor. Zorda kalmadığınız sürece sakın dışarı çıkmayın. Maskenizi takın hijyeninizi üst düzeyde tutun" ifadelerini kullanmıştı. 66 yaşındaki 2 çocuk babası Prof. Dr. Koyuncu'nun ölümü Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve meslektaşlarını üzdü.

NERMİN UÇTU

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