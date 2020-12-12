Çiçek hemşire 20 günde 4 canını toprağa verdi

DİYARBAKIR'IN Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını korona virüs nedeniyle kaybetti. Kendisi de hastalığa yakalanan Çalışkan, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4 gün sonra babası İskan Kaya'yı kaybeden genç kadın, 20 Kasım günü matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya'nın ölümü ile bir kez daha sarsıldı. 23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı hastalığı atlatamadı. Sevdiklerini art arda toprağa veren ve bu arada kendisi de Kovid 19 atlatan Çiçek Çalışkan, çocukları için güçlü olmak zorunda olduğunu söyledi.