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Kaçak iki düğüne 85 bin lira ceza

Kaçak iki düğüne 85 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 12.12.2020

BURSA'DA polis ekipleri, yasak olmasına rağmen düzenlenen iki farklı düğüne baskın düzenledi. İki düğün sahibine toplam 85 bin 120 lira cezai işlem uyguladı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düğünlerin yasaklandığını, sadece nikah kıyılabileceğini anlatan polis, aralarında gelin ve damat ile salon işletmecisinin de bulunduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 78 bin 750 TL para cezası kesti. Cezalara itiraz eden davetliler, düğün ve salon sahibini suçladı. Bir başka düğün salonunda da kına eğlencesi olduğunu tespit eden ekipler, işletme sahibi S.T. ve kına eğlencesi sahibi T.D. isimli şahıslara 6 bin 300 lira ceza kesti.

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