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Haberler Yaşam Kadın polis memuru siddetin kitabını yazdı

Kadın polis memuru siddetin kitabını yazdı

Kadın polis memuru siddetin kitabını yazdı
Giriş Tarihi: 12.12.2020

MANİSA'NIN Soma ilçesinde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Amirliği'nde görevli 22 yıllık polis memuru Özlem Özbek, mesleki birikimini ve şahit olduğu şiddet olaylarını "Şiddete Sessiz Kalma" adlı kitabında topladı. Kitabını şiddet gören kadınlara ithaf eden 3 çocuk annesi Özbek, "Şiddet içeren tutum ve davranışa maruz kalan, etkilenen ya da etkilenme tehlikesi bulunan her kadın şiddet mağdurudur. Kitabımda şiddet gören kadınların haklarının ne olduğunu ve hangi kanunlarla koruma altına alındıklarını da yazdım" dedi.

BENİ ÖLDÜRMEZ DEĞİL Mİ ABLA!
KİTAPTA yer alan yaşanmış şiddet hikayelerinden biri şöyle: "Zümrüt, şiddet gördüğü kocası tarafından 8 yıl boyunca 4 duvar arasına hapsedilmiş. O evde perdeyi aralamak bile suç. Bir gün yine şiddet gördüğü esnada komşularının ihbarı üzerine karakola getirildi. İfade verirken sürekli bir irkilme halindeydi. Kadın sığınma evine giderken bana sordu: 'Beni öldürmez değil mi abla!"

TOLGA TEKİN

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