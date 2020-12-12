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Haberler Yaşam ‘Minik Picasso’dan duygulandıran bağış

’dan duygulandıran bağış

'da "" olarak anılan 8 yaşındaki ressam , Yunan ressam Niko Nikolaidis ile yaptığı resmin satışından elde ettiği 7 bin 500 avroyu, İzmirli depremzedelerin yararına kullanılması için 'a bağışladı.

‘Minik Picasso’dan duygulandıran bağış
Giriş Tarihi: 12.12.2020

Resme 4 yaşında başlayan ve eserleri sanatseverlerin beğenisini toplayan küçük ressam Mikail Akar, babaannesinin yaşadığı İzmir'deki depremzedeleri unutmadı. Gönderdiği video mesajla duygularını paylaşan Akar, "Türkiye'nin benim yaşamımda ayrı bir yeri var. Umarım o zor günlerden sonra depremzedelerin biraz da olsun yüzünü güldürmüşümdür. Umut ediyorum ki o günler bir an önce geçer" ifadelerini kullandı.

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