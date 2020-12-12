‘Minik Picasso’dan duygulandıran bağış

Resme 4 yaşında başlayan ve eserleri sanatseverlerin beğenisini toplayan küçük ressam Mikail Akar, babaannesinin yaşadığı İzmir'deki depremzedeleri unutmadı. Gönderdiği video mesajla duygularını paylaşan Akar, "Türkiye'nin benim yaşamımda ayrı bir yeri var. Umarım o zor günlerden sonra depremzedelerin biraz da olsun yüzünü güldürmüşümdür. Umut ediyorum ki o günler bir an önce geçer" ifadelerini kullandı.