  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Rasulayn şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

Rasulayn şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

Rasulayn şehitleri sonsuzluğa uğurlandı
Giriş Tarihi: 12.12.2020

BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 2 asker dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ve cuma namazını mütekaben tören düzenlendi. Şehidin annesi Sariye ve babası Adem Anar ile yakınları taziyeleri kabul etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin annesi Sariye Anar'ı tören boyu yalnız bırakmadı. Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un (34) cenazesi ise Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Camii'nde düzenlenen törenin ardından Uncalı Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rasulayn şehitleri sonsuzluğa uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA