Rasulayn şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 2 asker dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ve cuma namazını mütekaben tören düzenlendi. Şehidin annesi Sariye ve babası Adem Anar ile yakınları taziyeleri kabul etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin annesi Sariye Anar'ı tören boyu yalnız bırakmadı. Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un (34) cenazesi ise Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Camii'nde düzenlenen törenin ardından Uncalı Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.