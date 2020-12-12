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Haberler Yaşam Yenilebilir çiçekler sofralara renk katıyor

Yenilebilir çiçekler sofralara renk katıyor

Yenilebilir çiçekler sofralara renk katıyor
Giriş Tarihi: 12.12.2020

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde yetişen yenilebilir çiçekler, yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, görselliğiyle de sofralara renk katıyor. Dünya liderlerinin Antalya'daki G20 Zirvesi'nde de tattığı yenilebilir çiçekler arasında erik, fasulye, latin, kristal, menekşe, viola, elektrik çiçeği gibi toplamda 15 çeşit bulunuyor. Erüst Tarım pazarlama müdürü Burak Akbulut, "Şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak çok etkili oluyor. Paketlerde ortalama 20 adet çiçek bulunuyor ve fiyatı da 10 TL civarında" diye konuştu.

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