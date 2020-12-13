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Aleyna’nın okul formasına tepki

Dijital platformda yayınlanacak bir dizide liseli kızı canlandıracak ’nin süper mini elbiseli forması için, takipçileri “Böyle bir okul kıyafeti mi olur” diye sormaktan kendini alamadı

Aleyna’nın okul formasına tepki
Giriş Tarihi: 13.12.2020

Şarkıcı Aleyna Tilki, bir dijital platformda yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçti. Liseli bir kızı canlandıracak Aleyna'nın süper mini elbiseli okul forması ise takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok hayranı 'böyle okul forması mı olur, nasıl okul burası' yorumu yaptı.

'SÜRPRİZ GELİYOR' DEDİ
Rol alacağı dizide liseli kızı canlandıracak olan Aleyna, setten ilk pozları Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı. 2.6 milyon takipçisiyle Instagram hesabından 'Sürpriz geliyor' notuyla set fotoğraflarını paylaşan Aleyna Tilki, kostümüyle beklemediği tepkiler aldı.

BÖYLE OKUL VAR MI!
Genç şarkıcının takipçilerinin bir kısmı eteği gereksiz kısa bulurken, bir kısım hayranı da şarkıcıya çok yakıştığını ve onu izlemek için merakla beklediklerini söyledi. Popçu Aleyna Tilki'ye tepki gösteren takipçileri ise 'bu ne biçim okul forması, böyle formayla gidilen bir okul var mı?' diye sormaktan kendilerini alamadı.

Tuba AYHAN

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