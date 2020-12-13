Siz kuru yemişleri yanlış tanımışsınız

Kuru yemişler yanlış bilinenlerin aksine genel olarak protein, vitamin, karbonhidrat ve mineraller açısından oldukça zengin olan ve vücudun direncini artırmada yüksek oranda yardımcı besin kaynaklarıdır. Özellikle kilo sorunu olup kilo vermek isteyenler açısından hiç tereddütsüz tercih edilmelidir.

TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Zira gün içinde belirli aralıklarla yiyeceğiniz bir avuç fındık ya da fıstık sizin vitamin ve minarel ihtiyacınızı karşılıyor, sizi zinde tutuyor ve aynı zamanda sebep olduğu tokluk hissiyle kilo vermenize çok büyük oranda yardımcı oluyor.



BADEM:

Beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Böbrek, mesane ve tenasül yollarındaki iltihapları giderir. Baş ağrısı karaciğer ve böbrek ağrılarını hafifletir. Bununla birlikte, düşük kalorili bir diyetin parçası olarak tüketilen bademler, fazla kilolu veya obez kişilerde kilo kaybına ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, günde 28 gram badem yemek, kan şekeri seviyesinin, diyabetli kişilerde %30'a varan oranlarda azalmasına yardımcı olabilir.



FINDIK:

Vücuda kuvvet verir. Kalp rahatsızlıklarının en önemli nedeni olan yüksek kolestrolün düşürülmesinde en önemli ilaçtır. İnsan vücuduna yaralı kalsiyum, demir, karbonhidrat, yağ ve çinko ile metabolizmayı düzenler, kemiklerin gelişmesini sağlar. E vitamini açısından zengindir. Kansızlığa karşı koruyucu etki yapar. Kanser yapıcı etmenlerin oluşmasını önler ya da oluştuktan sonra onları etkisiz hale getirerek vücudu korur.



ANTEP FISTIĞI:

Antep fıstığında kolesterol yoktur. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Kroner kalp hastalığı riskini azaltır. Antep fıstığı, protein yönünden 2 kat, fosfor yönünden 4 kat etten daha üstündür. İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler. Antep fıstığı, kan basıncı, kilo ve oksidatif durum da dahil olmak üzere diğer kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir



AY ÇEKİRDEĞİ:

Ay çekirdeğinin içeriğindeki yağ, damar sertliğini giderir. Kalp, sinir hastalıklarını önler. Bol E vitamini ve protein içerir. Ay çekirdeği cildin gençleşmesine yardımcı olur. İçerisinde bulunan lifler sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Tırnak kırılması ve saç dökülmesine karşı yararlıdır. Panik atak ve depresyon gibi rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcıdır.



YER FISTIĞI:

Vücudun gelişmesini sağlar. Beden ve zihin gücünü arttırır. Göğsü yumuşatır. Öksürük söktürür. Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Düzenli ve orantılı bir şekilde tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.



KABAK ÇEKİRDEĞİ:

Mükemmel bir kurt ilacıdır. Günde çocuklarda 10-15 adet, yetişkinlerde 20-30 adet kabak çekirdeği yenmelidir. Tenya solucanlarını gidermek için de kabak çekirdeği iyi bir ilaçtır. Kabak çekirdeği kontrollü olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Kilo vermede kullanılırken uyulması gereken en önemli nokta tüketim miktarını doğru ayarlamaktır. Günde bir avuç tüketmek yeterli olacaktır.



LEBLEBİ:

Hammaddesi nohuttur. Vücudu kuvvetlendirir. Anne sütünü artırır. K vitamini, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat gibi minerallerin varlığından dolayı leblebi, kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcıdır. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olanların sıklıkla tüketmesi tavsiye edilir. Leblebi mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara iyi gelir.