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Haberler Yaşam 8 milyonluk tekne fırtınaya dayanamadı

8 milyonluk tekne fırtınaya dayanamadı

8 milyonluk tekne fırtınaya dayanamadı
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına ile birlikte dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu. Fırtına nedeniyle 8 milyon değerinde olan yelkenli katamaran, Bitez açıklarında alabora oldu. Fırtınanın süratine dayanamayan katamaran Bitez açıklarında battı. Bazı işletmeler deniz suyuyla dolarken, balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi.

TUBA AYHAN

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