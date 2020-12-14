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Haberler Yaşam Çukurova kadrosuna Hande Soral dahil oldu!

Çukurova kadrosuna dahil oldu!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise ve ’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna başarılı ve güzel oyuncu dahil oldu.

Çukurova kadrosuna Hande Soral dahil oldu!

14.12.2020, 13:01

Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen diziye sürpriz bir karakter katılıyor. Hande Soral'ın hayat vereceği 'Ümit', Çukurova'nın kurallarını yıkmaya geliyor.

DENGELERİ BOZACAK KADIN...

Şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ümit aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahip. Henüz kimsenin bilmediği bağları zamanla Çukurova'nın dengelerini alt üst edecek.

İLK GÜNKÜ HEYECANIYLA ÇALIŞAN BİR EKİPLE BİR ARADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM…

Çekimler için Adana'ya gelen güzel oyuncu set ekibi ve oyuncu arkadaşlarıyla da tanıştı. Sistemli ve hala ilk günkü heyecanıyla çalışan bir ekibe dahil olduğu için şanslı olduğunu da dile getiren Soral sevdiği şehirlerden biri olan Adana'da çalışmaktan da mutlu olduğunu söyledi.

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