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İzmir ! Yağışlar devam edecek mi? 14 Aralık Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağışlar devam edecek mi? Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve kıyıları dışında kalan diğer bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, , Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in Toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, çevreleri, 'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile , Kırklareli, ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. İşte 14 Aralık Pazartesi ...

İzmir hava durumu! Yağışlar devam edecek mi? 14 Aralık Pazartesi hava durumu...

14.12.2020, 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.) 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6
Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

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