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Haberler Yaşam Miras beklerken koronaya yenildi

Miras beklerken koronaya yenildi

Ölümünün ardından mirası ile ilgili kavgalar nedeniyle sık sık gündeme gelen Devlet eski Bakanı, İzmirli ünlü siyasetçi Işılay Saygın'ın kardeşi , korona virüs sonucu 67 yaşında hayatını kaybetti.

Miras beklerken koronaya yenildi
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Saygın'ın milyonlarca liralık mirası nedeniyle kardeşleri ve yeğenler arasında çıkan tartışmalar daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Saygın'ın, bankada bulunan özel kasası mahkeme kararı ile açılmıştı. Saygın'dan kalan 20 milyon lira nakit parayı daha önce paylaşan iki kardeşi ve dört yeğeni, kalan gayrimenkuller ile kasadan çıkan değerli ziynetler için anlaşamamıştı. Taraflar mahkemelik olunca, değerli ziynetler ve gayrimenkuller satıldıktan sonra mirasçılara paylaştırılmasına karar verilmişti.

CENAZESİNE KATILAMADILAR
Ünlü siyasetçinin küçük kardeşi Metin Saygın Mersin'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kovid 19 testi pozitif çıkan makine mühendisi Saygın, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti. 2 çocuk 5 torun sahibi Metin Saygın'ın oğlu Semih Saygın, babasının hiçbir rahatsızlığı olmadığını, belirtileri üşütme sandıklarını belirtti. Metin Saygın'ın iki oğlunun da korona testlerinin pozitif çıktığı, karantinada oldukları için babalarının cenazesine katılamadıkları öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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