Müge Anlı canlı izle 14 Aralık Pazartesi!

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. İşte 14 Aralık Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Mardin Kızıltepe'de yaşayan evli ve 8 çocuk babası Rıdvan Bey daha önce Batman'da çalıştığı ve 15 gün önce Mardin'e geldiğini kaybolmadan bazı alışverişler yaptığı bir araç ve dükkân aldığı öğrenildi. Rıdvan Bey'in kardeşi ağabeyini arkadaşı Fehmi'den şüphelendiklerini polisin Fehmi'nin oğlunun da bu işin içinde olduğunu düşündüğünü ortaya attı. Bursa'da evinden ayrılıp bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Rabia nerede? Rabia annesinin seslenişine kayıtsız kalamadı. İki günün sonunda Bursa'daki evlerine giderken Yalova'da bulunduğu taksiden alındı ve çocuk şubeye getirildi. 16 yaşındaki Rabia annesine teslim edildi ve evine geri döndü. Bir gün önce ki kayıp başvurusu. Babalarına ulaşamadılar mı? 27 Kasım Cuma günü kayıplara karışan Mustafa Özbay bir gün önce ağabeyi Mehmet Özbay'la buluşup araç satışından kendilerine düşen parayı paylaşmışlardı. Mustafa Özbay kendi payına düşen 45 Bin Lirayı kızına verdiği, ağabeyinin de otelde kaldığı öğrenildi. Mehmet Özbay neden o gün otelde kaldı? Günlerdir hiçbir izine rastlanamayan damadı Mustafa Özbay için büyük üzüntü yaşayan Yüksel Çilli konuştu. Mustafa Özbay'ın cinayete kurban gittiğini düşündüğünü söyledi. Gizli tanık ''banyodaki kandan'' söz etti. Antalya polisi ''o evde'' arama yaptı... Kerem Durur o evde mi öldürüldü? Medeni Durur'un taşınmasının ardından yeni bir kiracının yaşamaya başladığı daireye gelen olay yeri inceleme ekipleri Kerem Durur'a ait bir iz bulmaya çalıştı. Evin tamamında mor ışık kullanılarak özellikle banyoda kan izi arandı...