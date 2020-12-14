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Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 14.12.2020

ADANA'DA yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye, 100 bin 800 lira para cezası kesildi. Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde polis ekipleri, mum ışığında kumar oynayan 32 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılara Kovid 19 tedbirlerine uymamaktan 100 bin 800 lira para cezası kesilirken, kahvehane de pandemi kurallarına uymamaktan kapatılıp mühürlendi.

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