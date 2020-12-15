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Arkadaşının altınlarını çalıp karısına araba aldı

'da bir süre önce eşi vefat eden ve iki kızıyla yaşayan N.Y, evini 240 bin liraya sattı ve 77 cumhuriyet altını aldı.

Arkadaşının altınlarını çalıp karısına araba aldı
Giriş Tarihi: 15.12.2020

Geçtiğimiz günlerde paraya sıkışan N.Y, kuyumcuya gitti. Ancak kuyumcu altınların sahte olduğunu söyleyince şok oldu. Talihsiz kadının durumu bildirmesi üzerine polis soruşturma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucu söz konusu altınları N.Y'nin arkadaşı B.Ç'nin çalmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

İŞSİZKEN ALMIŞ
Bunun üzerine 12 Aralık günü polis şüpheliyi evinde gözaltına aldı. B.Ç'nin sık sık N.Y'nin evine gittiği ve işsiz olmasına rağmen yakın zamanda eşine yeni bir otomobil ve kendisine de son model bir cep telefonu aldığını öğrenildi. Arkadaşı B.Ç'nin ara sıra evine geldiğini ve altınlarının yerini ona geçmişte söylediğini belirten N.Y. ise B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ç'nin daha önce de dolandırıcılık ve yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

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