Eşim çamaşır suyunu benden daha cok seviyor dedi, Esra Erol'dan yardım istedi

Esra Erol'da programına katılan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'in aşırı temizlik takıntısı olduğunu ve 26 yıllık eşinin 1,5 ay önce evi terk ettiğini ifade etti. Hasan Güneş, "Her gece saat 12'den sabah 7'ye kadar sürekli evi temizler. Akşam eve geldiğim zaman iki elimi de havaya kaldırıp evin içinde hiçbir yere dokunmadan doğru banyoya giderdim. Hatta şampuanı alıp döküyordum, Hasan bu yetmez bir daha dök diyordu. Kaç defa ağzına kadar dolu şampuanı bitirdim. Benim temiz olduğuma inanmıyor. Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor. " diyerek yaşadıklarını anlatmış, bu sözleri ile milyonları ekrana kilitlemişti.

BARIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEN HASAN GÜNEŞ, ESRA EROL'UN KAPISINI ÇALDI

Eşi Fatma Güneş'in aşırı temizlik takıntısı olduğunu, evinde dilediği gibi hareket edemediği için sürekli tartışma yaşadığını söyledi. Bu tartışmalara dayanamayan temizlik takıntılı Fatma Güneş ise 3 çocuğunu yanına alarak, 1,5 ay önce evi terk ettiğini söyleyerek eşine kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Çiftin barışması için günlerce mücadele veren Esra Erol, Gaziantep Belediye Başkanına çağrıda bulundu.

GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN CANLI YAYINA TELEFONLA BAĞLANARAK HER TÜRLÜ DESTEĞE VARIM DEDİ

Canlı yayını takip eden ve Esra Erol'un çağrısını duyan Fatma Şahin, "Aile çok mühim, sağlıklı aile, güçlü toplum hepimizin hedefi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu sabah çok önemli bir protokol yaptık. Aile destek merkezimiz 2017 yılından beri çalışıyor. Buraya davet ederiz. Uzmanlarımızla görüştürerek hukuki ve psikolojik destek veririz. Her türlü desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Siz bizden ne talep ederseniz o şekilde ilerleyeceğiz" dedi. Öte yandan, "boşanmaya karar veren çiftlerimizin %85'i aileleriyle devam kararı aldı" diyen Fatma Şahin'e Esra Erol inşallah siz barıştırırsınız diyerek Gaziantep Belediye başkanına teşekkür etti.