Helallık ıstedı hastalıga yenik düstü

AYDIN Efeler'de 56 yaşındaki Turan Dağlıoğlu, korona virüsü nedeniyle helallik istedikten sonra yaşamını yitirdi. Efeler'de yaşayan Turan Dağlıoğlu bir süre önce virüse yakalandı, tedavisinin ardından taburcu edilen Dağlıoğlu yeniden ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Dağcıoğlu'ndan geriye, sosyal medyadan 'helallik istediği' paylaşım kaldı. Dağcıoğlu paylaşımında, "Geçen pazartesi taburcu olmuştum ama yataktan kalkamadım. Bugün akşamüzeri ağırlaştım. 112'yi aradık. Tekrar hastanedeyim. İnşallah rabbim şifa verir. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerine yer vermişti.

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