İstisna kapsamındakilere ‘genel muafiyet’ yasağı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. İş, hastalık, görev ve mesleki nedenlerle kısıtlamadan muaf olanlar, evleri ve bulunmaları gerektiği yer arasındaki güzergahın dışında yakalandıkları takdirde haklarında cezai işlem uygulanacak. Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce kötüye kullanıldığına dikkat çekilerek, "Kısıtlama uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece 'muafiyet gerekçesiyle' sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet kesinlikle söz konusu olmayacak" denildi.