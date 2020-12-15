Koyuncu’yu anma töreninde duygusal anlar yaşandı

MANİSA'DA korona virüsünden yaşamını yitiren Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu için anma töreni düzenlendi. Koyuncu'nun görev yaptığı hastanedeki törene ailesi, meslektaşları ile öğrencileri katılırken eşi Gülser Koyuncu ayakta durmakta zorlandı. 9 Aralık'ta ölen iki çocuk babası Koyuncu'nun cenazesi, memleketi Söke'de, Granta Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.