  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Yerli aşıda 'Faz 2' için 200'ün üzerinde gönüllü başvurdu

Yerli aşıda 'Faz 2' için 200'ün üzerinde gönüllü başvurdu

'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve Faz 1 çalışması başarıyla tamamlanan yerli aşıda, Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için üniversite kampüsündeki bilboardlara ilan verilirken, başvuruda bulunan gönüllü sayısının 200'ü geçtiği belirtildi.

Yerli aşıda 'Faz 2' için 200'ün üzerinde gönüllü başvurdu

15.12.2020, 16:14

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve dün itibarıyla tamamlandı. Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak iteyenler için kampüs ve çevresindeki billboardlara gönüllü adaylar için ilan verildi. Kampüs içindeki ilanlarda, Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya bilgi almak isteyenler ERÜ İKUM'a başvurabilir veya irtibat kurabilir denildi. İlanda irtibat numaraları da yer aldı. Öte yandan Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Şu ana kadar başvuruda bulunan gönüllü sayısının ise 200'ü geçeceği belirtildi. Faz 2'ye katılacak gönüllülerin, yapılacak incelemeden sonra belirleneceği öğrenildi. Faz 2'de gönüllü uygulamasının bu ayın sonuna doğru başlayacağı bildirildi.

'KENDİ HEKİMLERİMİZİN YAPTIĞI AŞIYA GÜVENİRİM'
Yerli aşı çalışmalarının Erciyes Üniversitesinde yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Mehmet Turgut, Aşının kendi ülkemizde üretilmesi gurur verici bir olay. Çin, Alman ve Rus aşısından bahsedilirken ben kendi hekimlerimizin yaptığı aşıya güvenirim. Onların yaptığı aşıyı canı gönülden kendime yaptırabilirim. Aşıya gönüllü olmak insanlığa yapılan bir hizmettir. Ben yapmasam bir başkası yapar. Aşıya gönüllü olmak isterim diye konuştu.

DHA

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Günde 1,5 milyon kişi aşılanacak

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yerli aşıda 'Faz 2' için 200'ün üzerinde gönüllü başvurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA