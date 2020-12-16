‘6 ila 7 büyüklüğü arasında bir deprem periyodundayız’

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de olabilecek depremlerin büyüklükleri ile bunların tekrarlama aralıklarına yönelik araştırma yaptıklarını belirterek, "İzmir metropol alan ve KaraburunÇeşme yarımadasında 7 büyüklüğündeki bir depremin 800, 6-7 büyüklüğündeki bir depremin 70-100 ve 5.5-6 ölçeğindeki bir depremin 25-30 yılda bir meydana gelebileceği jeodezik yöntemlerle hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

TEKRARLANABİLİR

"1909'da Foça'da 6, 1928'de Torbalı'da 6.5, 1939'da Dikili'de 6.6, 1949'da Sakız-Karaburun'da 6.6 ve 1992'de Doğanbey'de 6 büyüklüklerindeki depremlerin gerçekleşmiş olması nedeniyle İzmir-Karaburun çevresindeki faylarda 6 ila 7 büyüklüğüne varabilecek depremlerin tekrarlama periyoduna girdiğimizi söyleyebiliriz" diyen Sözbilir, verilerin İzmir'in depreme hazırlık çalışmalarına öncelik vermesi ve deprem master planlarını bir an önce uygulamaya koyması gerektiğini gösterdiğini aktardı.