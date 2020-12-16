Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

İSTANBUL merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmenin de bulunduğu 23 şüpheliden 18'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.