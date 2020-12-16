Kan donduran cinayet 1 yıl sonra aydınlatıldı

ESKİŞEHİR'DE cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile av tüfeği ile vurularak öldürülen ve yaklaşık bir kilometre taşınarak gömülen yabancı uyruklu Komak Bay'ın kemik parçaları olaydan 5 ay sonra bulundu. Alınan bilgiye göre Komak Bay, kaldıkları çoban evinde işe girdiği ilk iki gece Übeydullah M'nin (19) odasına zorla girerek cinsel saldırıda bulundu. Üçüncü gece ise Übeydullah M. av tüfeğiyle vurarak Komak Bay'ı öldürdü ve 1 kilometre ilerideki kanalın yanına gömdü. Kemik parçaları olaydan 13 ay sonra bulunurken, Übeydullah M. tutuklandı.